РПЛ не даст судить вторую часть чемпионата двум арбитрам

Как сообщает "СЭ", после зимнего перерыва в РПЛ пройдут корректировки среди арбитров. Назначения на матчи в поле не получат 41-летний Евгений Турбин и 33-летний Алексей Сухой. Они смогут лишь выполнять обязанности видеоассистентов. Скорее всего, опытные судьи (84 и 42 игры в чемпионате страны), не вернутся к работе до лета.

Отсутствует в списке возможных судей и Владислав Назаров. Это связано с его поведением в игре 29-го тура сезона 2019/2020 "Спартак" — "Ахмат" (3:0).

Напомним, арбитр показал жест рукой, радуясь своему верному решению. Но комитет по этике счел такое поведение недопустимым.

Стоит отметить, что скорее всего будет допущен к работе 41-летний Михаил Вилков, которого наказали после матча 11-го тура "Краснодар" — "Рубин" (3:1).