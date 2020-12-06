РПЛ не допустит снятия "Тамбова" в этом сезоне

РПЛ не допустит снятия "Тамбова", несмотря на слухи и проблемы вокруг нее, сообщает Metaratings.ru. У руководства лиги есть экстренный вариант для спасения команды.

Отмечается, что организация следит за своим имиджем, а в сохранении первоначального количества участников заинтересован президент РПЛ Сергей Прядкин,

который не планирует добровольно покидать свой пост до окончания своих полномочий. В марте 2020 года его переизбрали на пять лет.



На данный момент клуб занимает 15-ю строчку в таблице имея в активе 12 набранных очков.



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