РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА

Теги рплсистема видеоповторов var

РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов сделал заявление касательно использования видеоповторов после возобновления сезона.

"Департамент судейства РФС и судейский комитет работают над набором предложений. В основном он касается арбитров и системы VAR. Мы планируем пользоваться видеоповторами, по крайней мере попытаемся. Хотя ФИФА разрешила не пользоваться системой", - заявил Митрофанов.

Напомним, что сезон РПЛ может возобновиться 21 июня. Система VAR применяется в чемпионате с этого сезона.

Читайте также: РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 мая

Главные новости дня: 21 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов