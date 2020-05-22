РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов сделал заявление касательно использования видеоповторов после возобновления сезона.

"Департамент судейства РФС и судейский комитет работают над набором предложений. В основном он касается арбитров и системы VAR. Мы планируем пользоваться видеоповторами, по крайней мере попытаемся. Хотя ФИФА разрешила не пользоваться системой", - заявил Митрофанов.

Напомним, что сезон РПЛ может возобновиться 21 июня. Система VAR применяется в чемпионате с этого сезона.

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