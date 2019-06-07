РПЛ не выдала лицензию стадиону "Оренбурга"
РПЛ отказала в лицензии стадиону "Газовик" в Оренбурге.
Таким образом, "Оренбург" в следующем сезоне, вероятно, будет проводить домашние игры на "Самара-Арене".
Напомним, что в минувшем сезоне "Оренбург" играл на "Газовике", хотя стадион не соответствовал регламенту. "Газовик" был построен в 2002 году. Стадион вмещает 7500 человек, однако клуб уже задумывался над расширением до 12000.
В сезоне 2018/19 "Оренбург" финишировал в РПЛ на седьмом месте.
Читайте также: "Оренбург" продлит контракт с главным тренером Федотовым на два года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Де Йонг - лучший игрок матча Нидерланды - Англия
-
РПЛ не выдала лицензию стадиону "Оренбурга"
-
Сол Кэмпбелл назвал английские клубы, которые подошли бы Дзюбе
-
Неймар продемонстрировал фото с травмированной ногой
-
ЦСКА может подписать защитника "Ахмата"
-
Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги Наций
-
Карвахаль прокомментировал свое будущее в "Реале"
-
Хавбек "Лестера" Мэддисон намерен отклонить предложения топ-клубов
-
Четыре топ-клуба поборются за Дембеле
-
Семин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд
-
Мончи не отпустит Промеса в "Спартак"
-
Определился фаворит в борьбе за де Лигта
-
"Интер" хочет подписать игрока сборной Хорватии
-
"Спартак" нацелился на хавбека "Спортинга"
-
Сборная Бразилии рассматривает еще двух футболистов на замену Неймару
-
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить голкипера "Реала" у ПСЖ
-
Бердыев требует от "Ростова" 38 миллионов рублей компенсации за досрочный разрыв контракта
-
1
Мбаппе подал запрос на свой трансфер
-
Сборные Нидерландов и Англии назвали стартовые составы на матч Лиги Наций
-
Модель Волански: "Я буду помнить о своем поступке до конца жизни"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20