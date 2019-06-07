РПЛ не выдала лицензию стадиону "Оренбурга"

РПЛ отказала в лицензии стадиону "Газовик" в Оренбурге.

Таким образом, "Оренбург" в следующем сезоне, вероятно, будет проводить домашние игры на "Самара-Арене".

Напомним, что в минувшем сезоне "Оренбург" играл на "Газовике", хотя стадион не соответствовал регламенту. "Газовик" был построен в 2002 году. Стадион вмещает 7500 человек, однако клуб уже задумывался над расширением до 12000.

В сезоне 2018/19 "Оренбург" финишировал в РПЛ на седьмом месте.

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