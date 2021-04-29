РПЛ объявила место проведения матча "Локомотив" - "Динамо"
Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила, где состоится матч 29-го тура между "Локомотивом" и "Динамо".
Столичное дерби, запланированное на 8 мая, пройдёт на "Арене Химки". Начало - в 16:30 по московскому времени.
Напомним, что "железнодорожники" вынуждены провести одну домашнюю игру на нейтральном поле из-за санкций со стороны КДК РФС.
"Локомотив" наказали за неоднократное появление начальника команды Станислава Сухины в судейской команде до и после матча со "Спартаком", который состоялся 11 апреля.
Не пропустите: "Локомотив" хочет продлить контракт с Николичем до матча с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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