РПЛ объявила место проведения матча "Локомотив" - "Динамо"

Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила, где состоится матч 29-го тура между "Локомотивом" и "Динамо".

Столичное дерби, запланированное на 8 мая, пройдёт на "Арене Химки". Начало - в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что "железнодорожники" вынуждены провести одну домашнюю игру на нейтральном поле из-за санкций со стороны КДК РФС.

"Локомотив" наказали за неоднократное появление начальника команды Станислава Сухины в судейской команде до и после матча со "Спартаком", который состоялся 11 апреля.

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