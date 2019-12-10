РПЛ объявила новую дату матча "Сочи" - "Оренбург"

Пресс-служба российской Премьер-лиги сообщила, когда состоится перенесённый матч 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Оренбургом".

Новая дата встречи аутсайдеров чемпионата - 23 февраля. О времени начала игры РПЛ проинформирует дополнительно.

Напомним, что изначально матч был запланирован на 1 декабря, но его перенесли из-за эпидемии ангины среди футболистов южан.

После 18 сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице первенства, а "Сочи" - 16-е.

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