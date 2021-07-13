РПЛ объявила о переносе четырёх матчей

Изменено время начала четырёх матчей двух стартовых туров российской Премьер-лиги сезона 2021/22.

Игры решили перенести на более позднее время из-за жаркой погоды.

1-й тур

23 июля (пятница)

"Ростов" - "Динамо" - с 19:00 на 20:00

25 июля (воскресенье)

"Крылья Советов" - "Ахмат" - с 17:30 на 19:00

2-й тур

30 июля (пятница)

"Крылья Советов" - "Спартак" - с 18:00 на 19:00

2 августа (понедельник)

"Ахмат" - "Сочи" - с 19:00 на 20:00

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