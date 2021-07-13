РПЛ объявила о переносе четырёх матчей
Изменено время начала четырёх матчей двух стартовых туров российской Премьер-лиги сезона 2021/22.
Игры решили перенести на более позднее время из-за жаркой погоды.
1-й тур
23 июля (пятница)
"Ростов" - "Динамо" - с 19:00 на 20:00
25 июля (воскресенье)
"Крылья Советов" - "Ахмат" - с 17:30 на 19:00
2-й тур
30 июля (пятница)
"Крылья Советов" - "Спартак" - с 18:00 на 19:00
2 августа (понедельник)
"Ахмат" - "Сочи" - с 19:00 на 20:00
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