РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR

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РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR

Российская Премьер-лига приняла решение перенести два матча 29-го тура.

Игры "Рубин" - "Ростов" и "Локомотив" - ЦСКА состоятся 16 июля. Изменения в календаре уже утверждены Бюро Исполкома РФС.

Причина переноса - обеспечение работы системы VAR на всех матчах 29-го тура РПЛ.

Премьер-лига пошла на такой шаг, чтобы в заключительных турах чемпионата минимизировать число судейских ошибок.

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