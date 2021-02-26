РПЛ объявила о переносе игр с участием ЦСКА и "Краснодара"
В календарь российской Премьер-лиги внесены изменения, сообщает пресс-служба турнира.
Принято решение об изменении дат двух матчей: ЦСКА - "Ахмат" (21-й тур) и "Краснодар" - "Динамо" (23-й тур).
Армейцы примут команду из Грозного не 8 марта в 19:00 мск, а 6 марта в 14:00 мск.
"Быки" сыграют с "бело-голубыми" не 21 марта, а 18 марта в 19:00 мск.
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