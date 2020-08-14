РПЛ объявила о переносе матча "Рубин" - "Тамбов"
Внесены изменения в расписание шестого тура российской Премьер-лиги.
Матч между "Рубином" и "Тамбовом" перенесён с 29 на 30 августа.
Причина - празднование Дня Республики Татарстан. Руководство субъекта РФ предложило приурочить игру к торжественным мероприятиям.
30 августа стартовый свисток в Казани прозвучит в 18:00 по московскому времени.
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