РПЛ объявила о переносе матча "Рубин" - "Тамбов"

Теги рубинтамбов

РПЛ объявила о переносе матча "Рубин" - "Тамбов"

Внесены изменения в расписание шестого тура российской Премьер-лиги.

Матч между "Рубином" и "Тамбовом" перенесён с 29 на 30 августа.

Причина - празднование Дня Республики Татарстан. Руководство субъекта РФ предложило приурочить игру к торжественным мероприятиям.

30 августа стартовый свисток в Казани прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: Хабиб надеется, что "Спартак" продолжит выступать в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"

УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов