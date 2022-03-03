РПЛ объявила о переносе матча "Зенит" - "Уфа"
Игра 20-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Уфой" состоится 7 марта в 16:30 по московскому времени.
Матч перенесли с 6 марта на день вперёд из-за проведения массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.
Напомним, что "Зенит" лидирует в чемпионате России, а "Уфа" идёт на 15-м месте.
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