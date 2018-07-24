РПЛ официально объявила о ребрендинге

3 Теги рфпл

РПЛ официально объявила о ребрендинге

РФПЛ официально переименована в Российскую премьер-лигу.

Также в твиттере был представлен новый логотип, который разработала студия Артемия Лебедева.

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Комментарии
ПРО

Вообще сейчас минимализм в моде посмотрите новую эмблему ювентуса. Так что эмблема- топ.

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Гараж Удоев

Татьяныч, как обычно, обосрался с лого - работа пятиклассника.

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Коля

Эмблема на любителя простенькая. Графика отличная по сравнению прошлогодней. Такое моё мнение

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