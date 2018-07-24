РПЛ официально объявила о ребрендинге

РФПЛ официально переименована в Российскую премьер-лигу.

Также в твиттере был представлен новый логотип, который разработала студия Артемия Лебедева.

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