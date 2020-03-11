РПЛ ограничила количество зрителей на играх в Москве

РПЛ ввела ограничение, которое коснется игр чемпионата в Москве.

Как заявили в РПЛ, в матчах чемпионата, которые будут проводиться в Москве с 10 марта по 10 апреля, количество людей на стадионе не должно превышать пяти тысяч. Отметим, что в это число входят болельщики, сотрудники контрольно-распорядительных служб и другие участники игры.

В названные сроки в Москве пройдут матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа" и "Динамо" - ЦСКА.

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