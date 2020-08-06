РПЛ ограничила участие в матчах футболистов младше 18 лет

РПЛ внесла изменения в регламент касательно участия в матче более двух игроков 18 лет и младше одновременно.

Как сообщил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин, теперь клубам РПЛ запрещено выпускать на поле более двух футболистов младше 18 лет.

"Такой пункт в регламент был включен. Мы проанализировали статистику последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более игрока в возрасте младше 18 лет, был один - та самая игра между "Сочи" и "Ростовом".

Однако у клубов есть 25 человек в списке "А", а еще список "Б", состоящий из футболистов, которые могут участвовать в играх РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа игроков 16-летних, мы будем рассматривать это", - заявил Савин.

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