РПЛ опередила топ-5 лиг Европы по росту уровня доходов

УЕФА опубликовал сравнительный отчёт по лицензированию клубов в топ-15 европейских лигах.

Уровень доходов клубов РПЛ за 2019-й финансовый год вырос на 16,6 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Сообщается, что за указанный временной отрезок 16 командам лиги удалось заработать 876 миллионов евро.

По росту уровня доходов РПЛ заняла третье место в рейтинге, опередив АПЛ (7,8%), Бундеслигу (9,8%), Ла Лигу (5,9%), Серию А (12,5%) и Лигу 1 (11,7%). Первая строчка у Австрии с показателем +26,7%.

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