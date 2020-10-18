РПЛ опровергла слухи о вспышке коронавируса в "Роторе"

В РПЛ опровергли информацию о том, что в "Роторе" вспышка коронавируса.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в клубе 10 человек сдали положительные тесты.

"Оперативный штаб РПЛ в ежедневном режиме получает информацию о проведенных тестах на коронавирусную инфекцию и количестве заболевших от всех клубов.

В соответствии с регламентом "Ротор" предоставил необходимые документы на игроков и членов штаба команды. Документы подтверждают, что все представители волгоградского клуба, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ, здоровы.

Команда готовится к матчу с "Тамбовом" в обычном режиме.

Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - говорится в заявлении РПЛ.

После 11 туров РПЛ "Ротор" занимает 16 место в турнирной таблице.

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