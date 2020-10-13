РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2020 года

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РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2020 года

Российская Премьер-Лига опубликовала календарь матчей до конца 2020 года.

15-й тур

21 ноября (суббота)

14:00 "Краснодар" - "Тамбов"
16:30 "Ахмат" – "Зенит"
19:00 "Локомотив" – "Арсенал"
19:00 "Спартак" – "Динамо"

22 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА – "Сочи"
16:30 "Ротор" – "Урал"
19:00 "Рубин" – "Ростов"

23 ноября (понедельник)

17:00 "Уфа" – "Химки"

16-й тур

28 ноября (суббота)

14:00 "Арсенал" – "Зенит"
16:30 "Химки" – "Краснодар"
19:00 "Ростов" – "Динамо"
19:00 "Ахмат" – "Локомотив"

29 ноября (воскресенье)

12:00 "Урал" – "Сочи"
14:00 "Уфа" – "Тамбов"
16:30 "Рубин" – ЦСКА
19:00 "Спартак" – "Ротор"

17-й тур

5 декабря (суббота)

14:00 "Локомотив" – "Рубин"
16:30 "Спартак" – "Тамбов"
19:00 "Зенит" – "Урал"
19:00 "Краснодар" – "Ротор"

6 декабря (воскресенье)

14:00 "Ростов" – "Уфа"
16:30 "Динамо" – "Арсенал"
19:00 ЦСКА – "Химки"

7 декабря (понедельник)

19:00 "Сочи" – "Ахмат"

18-й тур

11 декабря (пятница)

19:00 "Химки" – "Арсенал"

12 декабря (суббота)

14:00 "Ротор" – "Уфа"
16:30 "Сочи" – "Спартак"
19:00 "Зенит" – "Динамо"

13 декабря (воскресенье)

14:00 "Тамбов" – "Рубин"
16:30 "Краснодар" – "Локомотив"
19:00 "Ахмат" – "Ростов"
19:00 ЦСКА – "Урал"

19-й тур

16 декабря (среда)

18:00 "Ротор" – "Арсенал"
18:00 "Сочи" – "Динамо"
20:00 "Зенит" – "Спартак"

17 декабря (четверг)

18:00 "Химки" – "Локомотив"
18:00 "Краснодар" – "Уфа"
20:00 "Ахмат" – "Рубин"
20:00 "Ростов" – ЦСКА

18 декабря (пятница)

18:00 "Тамбов" – "Урал".

Не пропустите: ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче.
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