РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2020 года
Российская Премьер-Лига опубликовала календарь матчей до конца 2020 года.
15-й тур
21 ноября (суббота)
14:00 "Краснодар" - "Тамбов"
16:30 "Ахмат" – "Зенит"
19:00 "Локомотив" – "Арсенал"
19:00 "Спартак" – "Динамо"
22 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА – "Сочи"
16:30 "Ротор" – "Урал"
19:00 "Рубин" – "Ростов"
23 ноября (понедельник)
17:00 "Уфа" – "Химки"
16-й тур
28 ноября (суббота)
14:00 "Арсенал" – "Зенит"
16:30 "Химки" – "Краснодар"
19:00 "Ростов" – "Динамо"
19:00 "Ахмат" – "Локомотив"
29 ноября (воскресенье)
12:00 "Урал" – "Сочи"
14:00 "Уфа" – "Тамбов"
16:30 "Рубин" – ЦСКА
19:00 "Спартак" – "Ротор"
17-й тур
5 декабря (суббота)
14:00 "Локомотив" – "Рубин"
16:30 "Спартак" – "Тамбов"
19:00 "Зенит" – "Урал"
19:00 "Краснодар" – "Ротор"
6 декабря (воскресенье)
14:00 "Ростов" – "Уфа"
16:30 "Динамо" – "Арсенал"
19:00 ЦСКА – "Химки"
7 декабря (понедельник)
19:00 "Сочи" – "Ахмат"
18-й тур
11 декабря (пятница)
19:00 "Химки" – "Арсенал"
12 декабря (суббота)
14:00 "Ротор" – "Уфа"
16:30 "Сочи" – "Спартак"
19:00 "Зенит" – "Динамо"
13 декабря (воскресенье)
14:00 "Тамбов" – "Рубин"
16:30 "Краснодар" – "Локомотив"
19:00 "Ахмат" – "Ростов"
19:00 ЦСКА – "Урал"
19-й тур
16 декабря (среда)
18:00 "Ротор" – "Арсенал"
18:00 "Сочи" – "Динамо"
20:00 "Зенит" – "Спартак"
17 декабря (четверг)
18:00 "Химки" – "Локомотив"
18:00 "Краснодар" – "Уфа"
20:00 "Ахмат" – "Рубин"
20:00 "Ростов" – ЦСКА
18 декабря (пятница)
18:00 "Тамбов" – "Урал".
Не пропустите: ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче.
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