РПЛ опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала календарь матчей с 11-го по 14-й туры.
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00 "Зенит" – "Сочи"
16:30 "Локомотив" – "Уфа"
16:30 "Краснодар" – "Рубин"
19:00 "Химки" – "Спартак"
18 октября (воскресенье)
14:00 "Арсенал" – "Урал"
14:00 "Ротор" – "Тамбов"
16:30 ЦСКА – "Динамо"
19:00 "Ростов" – "Ахмат"
12-й тур
24 октября (суббота)
14:00 "Динамо" – "Сочи"
16:30 "Зенит" – "Рубин"
19:00 "Краснодар" – "Спартак"
19:00 "Локомотив" – "Ротор"
25 октября (воскресенье)
14:00 "Урал" – "Тамбов"
16:30 "Ростов" – "Химки"
19:00 "Ахмат" – "Уфа"
26 октября (понедельник)
19:00 ЦСКА – "Арсенал"
13-й тур
31 октября (суббота)
14:00 "Рубин" – "Арсенал"
16:30 "Ахмат" – "Краснодар"
16:30 "Спартак" – "Ростов"
19:00 "Сочи" – "Локомотив"
1 ноября (воскресенье)
12:00 "Уфа" – "Урал"
14:00 "Химки" – "Зенит"
16:30 "Ротор" – ЦСКА
19:00 "Тамбов" – "Динамо"
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:00 "Сочи" – "Уфа"
7 ноября (суббота)
14:00 "Урал" – "Спартак"
16:30 "Арсенал" – "Ротор"
19:00 "Тамбов" – "Ахмат"
8 ноября (воскресенье)
14:00 "Химки" – "Рубин"
16:30 ЦСКА – "Ростов"
19:00 "Зенит" – "Краснодар"
19:00 "Динамо" – "Локомотив"
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