РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон

Стал известен календарь российской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Расписание первого тура, который стартует 8 августа, выглядит следующим образом:

"Спартак" - "Сочи"

"Тамбов" - "Ростов"

"Рубин" - "Локомотив"

"Арсенал" - "Ахмат"

"Ротор" - "Зенит"

"Уфа" - "Краснодар"

"Урал" - "Динамо"

"Химки" - ЦСКА

Календарь остальных 29 туров российского чемпионата можно посмотреть на официальном сайте РПЛ по ссылке.

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