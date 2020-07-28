РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон
Стал известен календарь российской Премьер-лиги сезона 2020/21.
Расписание первого тура, который стартует 8 августа, выглядит следующим образом:
"Спартак" - "Сочи"
"Тамбов" - "Ростов"
"Рубин" - "Локомотив"
"Арсенал" - "Ахмат"
"Ротор" - "Зенит"
"Уфа" - "Краснодар"
"Урал" - "Динамо"
"Химки" - ЦСКА
Календарь остальных 29 туров российского чемпионата можно посмотреть на официальном сайте РПЛ по ссылке.
Не пропустите: Первый канал будет транслировать матч за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" собирается купить трёх футболистов этим летом
-
Ловрен обратился к болельщикам "Зенита"
-
Роналду может пропустить матч с "Кальяри"
-
РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон
-
Дмитрий Черышев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Денису
-
В "Реале" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
-
"Ливерпуль" определился с заменой для Ловрена
-
"Бавария" и "Интер" могут совершить обмен игроками
-
Фабрегаса зовут в Катар
-
"Урал" утвердил Матвеева главным тренером
-
"Милан" предложит "Локомотиву" новый вариант сделки по Алексею Миранчуку
-
"Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо" поспорят за игрока "Крыльев Советов"
-
Слуцкий высказался о своём тренерском уровне
-
Стала известна зарплата Урунова в "Спартаке"
-
"Зенит" сообщил об уходе 10 футболистов
-
"Реал" нацелился на защитника "Севильи"
-
"Динамо" сделало предметное предложение Кокорину
-
У Жиркова есть два варианта продолжения карьеры
-
"Милан" презентовал новую форму
-
"Динамо" показало, как Суркис уговорил Луческу остаться в команде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22