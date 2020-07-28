РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон

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РПЛ опубликовала календарь на следующий сезон

Стал известен календарь российской Премьер-лиги сезона 2020/21.

Расписание первого тура, который стартует 8 августа, выглядит следующим образом:

"Спартак" - "Сочи"

"Тамбов" - "Ростов"

"Рубин" - "Локомотив"

"Арсенал" - "Ахмат"

"Ротор" - "Зенит"

"Уфа" - "Краснодар"

"Урал" - "Динамо"

"Химки" - ЦСКА        

Календарь остальных 29 туров российского чемпионата можно посмотреть на официальном сайте РПЛ по ссылке.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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