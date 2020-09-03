РПЛ опубликовала календарь с 7-го по 10-й тур

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РПЛ опубликовала календарь с 7-го по 10-й тур

Стало известно расписание матчей 7-го, 8-го, 9-го и 10-го туров российской Премьер-лиги сезона 2020/21.

7-й тур

12 сентября (суббота)

13:45 «Тамбов» – «Уфа»  

16:30 «Урал» – «Химки»  

19:00 «Ахмат» – «Сочи»  

13 сентября (воскресенье) 

16:30 «Динамо» – «Рубин» 

19:00 ЦСКА – «Спартак» 

19:00 «Ротор» – «Краснодар»

14 сентября (понедельник)

18:30 «Зенит» – «Арсенал»

20:30 «Ростов» – «Локомотив»

Квалификационные раунды Лиги Чемпионов и Лиги Европы - 15-17 сентября

8-й тур

18 сентября (пятница)

20:00 «Краснодар» – «Химки» 

19 сентября (суббота)

16:30 «Урал» – «Зенит» 

19:00 «Ростов» – «Ротор» 

20 сентября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – ЦСКА 

14:00 «Арсенал» – «Сочи» 

16:30 «Рубин» – «Спартак»

19:00 «Локомотив» – «Тамбов» 

21 сентября (понедельник)

19:00 «Динамо» – «Ахмат»

Раунд плей-офф Лиги Чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9-й тур

26 сентября (суббота)

14:00 «Тамбов» – «Спартак» 

16:30 «Зенит» – «Уфа» 

20:00 «Сочи» – «Краснодар» 

27 сентября (воскресенье) 

14:00 «Арсенал» – «Ростов» 

16:30 «Ахмат» – «Урал»

19:00 «Ротор» – «Рубин» 

19:00 ЦСКА – «Локомотив» 

28 сентября (понедельник) 

19:00 «Химки» – «Динамо»

Раунды плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября – 1 октября

10-й тур 

3 октября (суббота)

14:00 «Уфа» – «Ротор»

16:30 «Урал» – ЦСКА 

16:30 «Тамбов» – «Арсенал» 

19:00 «Спартак» – «Зенит» 

4 октября (воскресенье)

14:00 «Локомотив» – «Химки»

16:30 «Рубин» – «Ахмат»

16:30 «Сочи» – «Ростов»

20:00 «Динамо» – «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных - 5-14 октября.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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