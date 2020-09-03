РПЛ опубликовала календарь с 7-го по 10-й тур
Стало известно расписание матчей 7-го, 8-го, 9-го и 10-го туров российской Премьер-лиги сезона 2020/21.
7-й тур
12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» – «Уфа»
16:30 «Урал» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Ротор» – «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» – «Арсенал»
20:30 «Ростов» – «Локомотив»
Квалификационные раунды Лиги Чемпионов и Лиги Европы - 15-17 сентября
8-й тур
18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»
19 сентября (суббота)
16:30 «Урал» – «Зенит»
19:00 «Ростов» – «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – ЦСКА
14:00 «Арсенал» – «Сочи»
16:30 «Рубин» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
19:00 «Динамо» – «Ахмат»
Раунд плей-офф Лиги Чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября
9-й тур
26 сентября (суббота)
14:00 «Тамбов» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
20:00 «Сочи» – «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Ростов»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Ротор» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
19:00 «Химки» – «Динамо»
Раунды плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября – 1 октября
10-й тур
3 октября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Ротор»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Тамбов» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – «Зенит»
4 октября (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
16:30 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»
Перерыв на матчи национальных сборных - 5-14 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22