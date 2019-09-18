РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура

Теги гжегож крыховякхердур магнуссонкристиян бистровичмагомед-шапи сулейманов

РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовал подборку семи лучших голов, которые были забиты в девятом туре.

В их число вошли голы полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна "Ахмату" (2:1), хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича и его партнера по команде защитника Хердура Магнуссона "Тамбову" (2:0), полузащитника "Арсенала" Кантемира Берхамова "Зениту" (1:3), полузащитника "Урала" Отмана Эль-Кабира "Спартаку" (2:1), хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка "Сочи" (1:0) и нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова "Крыльям Советов".

Лидером чемпионата России после 9 туров является "Краснодар", набравший 20 очков. Столько же очков в активе "Зенита" и "Ростова". На 4-й позиции ЦСКА - 19 очков.

Не пропустите: "Спартак" объявил о назначении нового коммерческого директора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле

"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов