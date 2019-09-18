РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовал подборку семи лучших голов, которые были забиты в девятом туре.
В их число вошли голы полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна "Ахмату" (2:1), хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича и его партнера по команде защитника Хердура Магнуссона "Тамбову" (2:0), полузащитника "Арсенала" Кантемира Берхамова "Зениту" (1:3), полузащитника "Урала" Отмана Эль-Кабира "Спартаку" (2:1), хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка "Сочи" (1:0) и нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова "Крыльям Советов".
Лидером чемпионата России после 9 туров является "Краснодар", набравший 20 очков. Столько же очков в активе "Зенита" и "Ростова". На 4-й позиции ЦСКА - 19 очков.
7️⃣ лучших голов 9-го тура #РПЛ— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 18, 2019
А какой из них запомнился вам? #РПЛТопчик pic.twitter.com/qxKhydbQbM
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4