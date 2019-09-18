РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовал подборку семи лучших голов, которые были забиты в девятом туре.

В их число вошли голы полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна "Ахмату" (2:1), хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича и его партнера по команде защитника Хердура Магнуссона "Тамбову" (2:0), полузащитника "Арсенала" Кантемира Берхамова "Зениту" (1:3), полузащитника "Урала" Отмана Эль-Кабира "Спартаку" (2:1), хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка "Сочи" (1:0) и нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова "Крыльям Советов".

Лидером чемпионата России после 9 туров является "Краснодар", набравший 20 очков. Столько же очков в активе "Зенита" и "Ростова". На 4-й позиции ЦСКА - 19 очков.

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