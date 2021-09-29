РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на десятый тур.
2 октября, суббота
14:00 - "Рубин" - "Нижний Новгород"
16:30 - "Динамо" - "Крылья Советов"
19:00 - "Арсенал" - "Химки"
19:00 - ЦСКА - "Краснодар"
3 октября, воскресенье
14:00 - "Уфа" - "Урал"
16:30 - "Зенит" - "Сочи"
19:00 - "Локомотив" - "Ростов"
19:00 - "Ахмат" - "Спартак"
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