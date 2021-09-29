РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)

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РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на десятый тур.

2 октября, суббота

14:00 - "Рубин" - "Нижний Новгород"

16:30 - "Динамо" - "Крылья Советов"

19:00 - "Арсенал" - "Химки"

19:00 - ЦСКА - "Краснодар"

3 октября, воскресенье

14:00 - "Уфа" - "Урал"

16:30 - "Зенит" - "Сочи"

19:00 - "Локомотив" - "Ростов"

19:00 - "Ахмат" - "Спартак"

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