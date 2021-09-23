РПЛ опубликовала расписание на девятый тур (фото)

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на девятый тур.

25 сентября, суббота:

14:00 - "Химки" - "Локомотив"

16:30 - "Зенит" - "Крылья Советов"

19:00 - "Спартак" - "Уфа"

26 сентября, воскресенье:

14:00 - "Динамо" - "Рубин"

16:30 - "Ростов" - "Ахмат"

19:00 - "Краснодар" - "Сочи"

27 сентября, понедельник:

17:00 - "Урал" - "Арсенал"

19:00 - "Нижний Новгород" - ЦСКА

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