РПЛ опубликовала расписание на седьмой тур (фото)

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская премьер-лига опубликовала расписание на 7-й тур.

11 сентября, суббота:

14:00 - "Локомотив" - "Крылья Советов"

16:30 - "Зенит" - "Ахмат"

19:00 - "Спартак" - "Химки"

12 сентября, воскресенье:

14:00 - "Арсенал" - ЦСКА

16:30 - "Сочи" - "Уфа"

19:00 - "Динамо" - "Нижний Новгород"

13 сентября, понедельник:

18:30 - "Рубин" - "Урал"

19:30 - "Ростов" - "Краснодар"

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