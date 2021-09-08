РПЛ опубликовала расписание на седьмой тур (фото)
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Российская премьер-лига опубликовала расписание на 7-й тур.
11 сентября, суббота:
14:00 - "Локомотив" - "Крылья Советов"
16:30 - "Зенит" - "Ахмат"
19:00 - "Спартак" - "Химки"
12 сентября, воскресенье:
14:00 - "Арсенал" - ЦСКА
16:30 - "Сочи" - "Уфа"
19:00 - "Динамо" - "Нижний Новгород"
13 сентября, понедельник:
18:30 - "Рубин" - "Урал"
19:30 - "Ростов" - "Краснодар"
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