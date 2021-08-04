РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Российская премьер-лига опубликовала расписание на третий тур.
6 августа, пятница:
17:00 - "Уфа" - "Локомотив"
7 августа, суббота:
17:00 - "Зенит" - "Краснодар"
17:30 - "Арсенал" - "Крылья Советов"
20:00 - "Спартак" - "Нижний Новгород"
8 августа, воскресенье:
17:30 - "Химки" - "Ростов"
20:00 - "Рубин" - "Ахмат"
20:00 - "Динамо" - ЦСКА
9 августа, понедельник:
19:00 - "Сочи" - "Урал"
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