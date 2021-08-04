РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская премьер-лига опубликовала расписание на третий тур.

6 августа, пятница:

17:00 - "Уфа" - "Локомотив"

7 августа, суббота:

17:00 - "Зенит" - "Краснодар"

17:30 - "Арсенал" - "Крылья Советов"

20:00 - "Спартак" - "Нижний Новгород"

8 августа, воскресенье:

17:30 - "Химки" - "Ростов"

20:00 - "Рубин" - "Ахмат"

20:00 - "Динамо" - ЦСКА

9 августа, понедельник:

19:00 - "Сочи" - "Урал"

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