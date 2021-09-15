Расписание матчей 8-го тура РПЛ

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Расписание матчей 8-го тура РПЛФото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на восьмой тур.

18 сентября, суббота:

14:00 - "Уфа" - "Химки"

16:30 - "Крылья Советов" - "Ростов"

19:00 - "Ахмат" - "Краснодар"

19 сентября, воскресенье:

16:30 - "Нижний Новгород" - "Арсенал"

19:00 - "Сочи" - "Динамо"

20 сентября, понедельник:

16:30 - "Урал" - "Локомотив"

18:30 - "Рубин" - "Зенит"

19:30 - ЦСКА - "Спартак"

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