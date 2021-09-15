Расписание матчей 8-го тура РПЛ
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Российская Премьер-Лига опубликовала окончательное расписание на восьмой тур.
18 сентября, суббота:
14:00 - "Уфа" - "Химки"
16:30 - "Крылья Советов" - "Ростов"
19:00 - "Ахмат" - "Краснодар"
19 сентября, воскресенье:
16:30 - "Нижний Новгород" - "Арсенал"
19:00 - "Сочи" - "Динамо"
20 сентября, понедельник:
16:30 - "Урал" - "Локомотив"
18:30 - "Рубин" - "Зенит"
19:30 - ЦСКА - "Спартак"
Также не пропустите: Данни остался доволен "Зенитом" в матче с "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Камано высказался о переходе Бека Бека в "Локомотив"
-
Погба прокомментировал поражение от "Янг Бойз"
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Расписание матчей 8-го тура РПЛ
-
Моуринью хочет выиграть Лигу Конференций
-
Данни остался доволен "Зенитом" в матче с "Челси"
-
Фердинанд ждет трофеев от Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Николич поделился мнением о группе "Локомотива" в ЛЕ
-
В "Барселоне" началась эпидемия травм
-
Будущее Кумана в "Барселоне" находится под вопросом
-
2
Президент Ла Лиги назвал ПСЖ жуликами
-
Футболист "Барселоны" плакал после матча с "Баварией"
-
За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖ
-
Пике высказался о свисте болельщиков "Барселоны" в адрес Роберто
-
В "Ливерпуле" определили лучшего игрока августа
-
Малиновский ярко высказался о своем отъезде из сборной Украины
-
В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы
-
Фернандиньо высказался о несостоявшемся переходе Роналду в "Манчестер Сити"
-
Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов
-
В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина