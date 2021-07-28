РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала окончательное расписание на второй тур.

Пятница, 30 июля:

19:00 - "Крылья Советов" - "Спартак"

19:00 - "Арсенал" - "Рубин"

Суббота, 31 июля:

17:30 - "Уфа" - "Динамо"

20:00 - ЦСКА - "Локомотив"

Воскресенье, 1 августа:

17:30 - "Урал" - "Нижний Новгород"

20:00 - "Краснодар" - "Химки"

20:00 - "Ростов" - "Зенит"

Понедельник, 2 августа:

20:00 - "Ахмат" - "Сочи"

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