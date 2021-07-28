РПЛ опубликовала расписание на второй тур (фото)
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала окончательное расписание на второй тур.
Пятница, 30 июля:
19:00 - "Крылья Советов" - "Спартак"
19:00 - "Арсенал" - "Рубин"
Суббота, 31 июля:
17:30 - "Уфа" - "Динамо"
20:00 - ЦСКА - "Локомотив"
Воскресенье, 1 августа:
17:30 - "Урал" - "Нижний Новгород"
20:00 - "Краснодар" - "Химки"
20:00 - "Ростов" - "Зенит"
Понедельник, 2 августа:
20:00 - "Ахмат" - "Сочи"
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