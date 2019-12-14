РПЛ опубликовала рейтинг футболистов, совершивших наибольшее количество отборов

РПЛ представила рейтинг футболистов, совершивших наибольшее количество отборов, по итогам первой половины сезона.

Так, лидером по этому показателю стал защитник "Рубина" Филип Уремович, совершивший 70 отборов. Следом расположился защитник "Урала" Михаил Меркулов (62). Третьим стал защитник "Зенита" Дуглас Сантос (58).

И замыкают пятерку лучших представители "Уфы" и "Ростова" Джемал Табидзе (53) и Алексей Козлов (52) соответственно.

Напомним, что после 19 туров лидером РПЛ является "Зенит", опережающий ближайшего преследователя на 10 очков.

Читайте также: В РФС высказались о возможности привлечения иностранных арбитров к работе на матчах РПЛ. | http://soccernews.ru