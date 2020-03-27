РПЛ опубликовала список рекомендаций от футболистов
Несколько игроков РПЛ представили список занятий, которыми можно развлечь себя дома во время карантина.
Каждый из футболистов назвал по одному фильму, сериалу, книге, музыкальному исполнителю и YouTube-каналу.
Александр Кокорин - "Сочи"
Фильм: "Холоп"
Сериал: "Спартак"
Книга: "Граф Монте-Кристо"
YouTube: "Красава"
Музыка: Егор Крид
Зелимхан Бакаев - "Спартак"
Фильм: "Гладиатор"
Сериал: "Острые козырьки"
Книга: "Из тьмы веков"
YouTube: "Спартак"
Хобби: изучение иностранных языков
Александр Ерохин - "Зенит"
Фильм: "Остров проклятых"
Сериал: "Мир Дикого запада"
Книга: "Три товарища"
YouTube: Антон Птушкин
Музыка: "Звери"
Вячеслав Кротов - "Уфа"
Фильм: "Джентльмены"
Сериал: "Власть в ночном городе"
Книга: Khabibtime
YouTube: "ТОПЛЕС"
Музыка: Skepta
Владимир Обухов - "Тамбов"
Фильм: "Гнев"
Сериал: "Во все тяжкие"
Книга: "Шантарам"
YouTube: "вДудь"
Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20