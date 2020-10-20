РПЛ опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре"
Пресс-служба российской Премьер-лиги выступила с заявлением в связи с опубликованной информацией о возможных случаях заражения коронавирусом в "Краснодаре".
Напомним, что сомнительными оказались результаты тестов на COVID-19 полузащитника Реми Кабеллы и форварда Евгения Маркова.
"Футбольный клуб "Краснодар" в соответствии с пунктом 1.2.3. Санитарного регламента РПЛ сезона 2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку. Остальные представители "Краснодара" повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги Чемпионов с "Ренном", - говорится в заявлении РПЛ.
"Быки" сыграют с "Ренном" сегодня во Франции. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.
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