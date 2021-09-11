РПЛ опубликовала заявление о ситуации с неучастием Мирзова в матче "Спартак" - "Химки"

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Пресс-служба РПЛ выпустила комментарий по поводу ситуации с полузащитником "Химок" Резиуаном Мирзовым.

Футболист не сыграет против "Спартака", у которого он был арендован подмосковным клубом в минувший вторник.

"Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах со "Спартаком". РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды", - говорится в заявлении лиги.

"Спартак" примет "Химки" сегодня, начало матча - в 19:00 по московскому времени.

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