РПЛ опубликовала заявление о ситуации с неучастием Мирзова в матче "Спартак" - "Химки"
Фото сайт РПЛ
Пресс-служба РПЛ выпустила комментарий по поводу ситуации с полузащитником "Химок" Резиуаном Мирзовым.
Футболист не сыграет против "Спартака", у которого он был арендован подмосковным клубом в минувший вторник.
"Резиуан Мирзов заявлен за новый клуб в соответствии с регламентом РПЛ. В контракте игрока нет запрета на участие в матчах со "Спартаком". РПЛ неизвестны причины возможного неучастия игрока в матче. Заявку на игру и стартовый состав определяет тренерский штаб команды", - говорится в заявлении лиги.
"Спартак" примет "Химки" сегодня, начало матча - в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Спартак" отреагировал на отсутствие Мирзова в составе "Химок". | http://soccernews.ru
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