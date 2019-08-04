РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

В РПЛ выступили по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом в перерыве матча 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар" (1:1).

В заявлении говорится, что "Зенит" совместно с полицией проводит расследование по данному факту.

"По итогам расследования материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений", - говорится на сайте РПЛ.

После 4-ех туров чемпионата России у "Зенита" в активе 10 очков и первое место в таблице, У "Краснодара" 7 баллов и третья строчка.

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