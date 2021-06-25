РПЛ опубликовала расписание на первые 6 туров

Теги рпл

РПЛ опубликовала расписание на первые 6 туровФото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Российская премьер-лига обнародовала расписание чемпионата с 1 по 6 туры.

1-й тур

23 июля

19:00 - "Ростов" – "Динамо"

24 июля

17:30 - "Химки" – "Зенит"

20:00 - "Локомотив" – "Арсенал"

20:00 - "Рубин" – "Спартак"

25 июля

17:30 - "Урал" – "Краснодар"

17:30 - "Крылья Советов" – "Ахмат"

20:00 - ЦСКА – "Уфа"

26 июля

19:00 - "Нижний Новгород" – "Сочи"

2-й тур

30 июля

18:00 - "Крылья Советов" – "Спартак"

19:00 - "Арсенал" – "Рубин"

31 июля

17:30 - "Уфа" – "Динамо"

20:00 - ЦСКА – "Локомотив"

1 августа

17:30 - "Урал" – "Нижний Новгород"

20:00 - "Краснодар" – "Химки"

20:00 - "Ростов" –  "Зенит"

2 августа

19:00 - "Ахмат" – "Сочи"

3-й тур

6 августа

17:00 - "Уфа" – "Локомотив"

7 августа

17:00 - "Зенит" – "Краснодар"

17:30 - "Арсенал" – "Крылья Советов"

20:00 - "Спартак" – "Нижний Новгород"

8 августа

17:30 - "Химки" – "Ростов"

20:00 - "Рубин" – "Ахмат"

20:00 - "Динамо" – ЦСКА

9 августа

19:00 - "Сочи" – "Урал"

4-й тур

14 августа

17:30 - "Нижний Новгород" – "Уфа"

17:30 - "Спартак" – "Урал"

20:00 - "Ахмат" – "Динамо"

20:00 - "Ростов" – ЦСКА

15 августа

17:30 - "Рубин" – "Крылья Советов"

17:30 - "Локомотив" – "Зенит"

20:00 - "Краснодар" – "Арсенал"

16 августа

19:00 - "Сочи" – "Химки"

5-й тур

20 августа

17:00 - "Урал" – "Динамо"

21 августа

17:30 - "Уфа" – "Зенит"

17:30 - ЦСКА – "Ахмат"

20:00 - "Арсенал" – "Спартак"

22 августа

17:30 - "Нижний Новгород" – "Ростов"

17:30 - "Химки" – "Рубин"

20:00 - "Локомотив" – "Краснодар"

23 августа

18:00 - "Крылья Советов" – "Сочи"

6-й тур

28 августа

17:30 - "Химки" – "Нижний Новгород"

17:30 - "Динамо" – "Локомотив"

20:00 - "Ахмат" – "Арсенал"

20:00 - "Зенит" – ЦСКА

29 августа

17:30 - "Уфа" – "Крылья Советов"

17:30 - "Урал" – "Ростов"

20:00 - "Краснодар" – "Рубин"

20:45 - "Спартак" – "Сочи"

Напомним, что предыдущие три сезона чемпионом становился "Зенит".

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