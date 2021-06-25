РПЛ опубликовала расписание на первые 6 туров
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Российская премьер-лига обнародовала расписание чемпионата с 1 по 6 туры.
1-й тур
23 июля
19:00 - "Ростов" – "Динамо"
24 июля
17:30 - "Химки" – "Зенит"
20:00 - "Локомотив" – "Арсенал"
20:00 - "Рубин" – "Спартак"
25 июля
17:30 - "Урал" – "Краснодар"
17:30 - "Крылья Советов" – "Ахмат"
20:00 - ЦСКА – "Уфа"
26 июля
19:00 - "Нижний Новгород" – "Сочи"
2-й тур
30 июля
18:00 - "Крылья Советов" – "Спартак"
19:00 - "Арсенал" – "Рубин"
31 июля
17:30 - "Уфа" – "Динамо"
20:00 - ЦСКА – "Локомотив"
1 августа
17:30 - "Урал" – "Нижний Новгород"
20:00 - "Краснодар" – "Химки"
20:00 - "Ростов" – "Зенит"
2 августа
19:00 - "Ахмат" – "Сочи"
3-й тур
6 августа
17:00 - "Уфа" – "Локомотив"
7 августа
17:00 - "Зенит" – "Краснодар"
17:30 - "Арсенал" – "Крылья Советов"
20:00 - "Спартак" – "Нижний Новгород"
8 августа
17:30 - "Химки" – "Ростов"
20:00 - "Рубин" – "Ахмат"
20:00 - "Динамо" – ЦСКА
9 августа
19:00 - "Сочи" – "Урал"
4-й тур
14 августа
17:30 - "Нижний Новгород" – "Уфа"
17:30 - "Спартак" – "Урал"
20:00 - "Ахмат" – "Динамо"
20:00 - "Ростов" – ЦСКА
15 августа
17:30 - "Рубин" – "Крылья Советов"
17:30 - "Локомотив" – "Зенит"
20:00 - "Краснодар" – "Арсенал"
16 августа
19:00 - "Сочи" – "Химки"
5-й тур
20 августа
17:00 - "Урал" – "Динамо"
21 августа
17:30 - "Уфа" – "Зенит"
17:30 - ЦСКА – "Ахмат"
20:00 - "Арсенал" – "Спартак"
22 августа
17:30 - "Нижний Новгород" – "Ростов"
17:30 - "Химки" – "Рубин"
20:00 - "Локомотив" – "Краснодар"
23 августа
18:00 - "Крылья Советов" – "Сочи"
6-й тур
28 августа
17:30 - "Химки" – "Нижний Новгород"
17:30 - "Динамо" – "Локомотив"
20:00 - "Ахмат" – "Арсенал"
20:00 - "Зенит" – ЦСКА
29 августа
17:30 - "Уфа" – "Крылья Советов"
17:30 - "Урал" – "Ростов"
20:00 - "Краснодар" – "Рубин"
20:45 - "Спартак" – "Сочи"
Напомним, что предыдущие три сезона чемпионом становился "Зенит".
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