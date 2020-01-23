РПЛ отреагировала на претензии РФС по поводу переизбрания Прядкина на пост президента лиги
Российский футбольный союз имеет вопросы к легитимности переизбрания Сергея Прядкина на пост президента РПЛ.
Напомним, что кандидатуру 58-летнего функционера на досрочных выборах единогласно поддержали все клубы лиги.
В РФС считают, что была нарушена процедура избрания руководителя организации. В частности, в союзе остались недовольны тем, что голосование было публичным, а не тайным.
Впрочем, в РПЛ уверены, что всё прошло согласно регламенту.
"Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены", - говорится в заявлении пресс-службы Премьер-лиги.
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|Спартак Москва
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|19
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|18
|15