РПЛ отреагировала на претензии РФС по поводу переизбрания Прядкина на пост президента лиги

Теги рфсрплсергей прядкин

РПЛ отреагировала на претензии РФС по поводу переизбрания Прядкина на пост президента лиги

Российский футбольный союз имеет вопросы к легитимности переизбрания Сергея Прядкина на пост президента РПЛ.

Напомним, что кандидатуру 58-летнего функционера на досрочных выборах единогласно поддержали все клубы лиги.

В РФС считают, что была нарушена процедура избрания руководителя организации. В частности, в союзе остались недовольны тем, что голосование было публичным, а не тайным.

Впрочем, в РПЛ уверены, что всё прошло согласно регламенту.

"Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены", - говорится в заявлении пресс-службы Премьер-лиги.

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