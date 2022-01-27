РПЛ отреагировала на признание Варелы о скрытии коронавируса

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РПЛ отреагировала на признание Варелы о скрытии коронавируса

Фото инстаграм Гильермо Варелы

Пресс-служба РПЛ огласила позицию лиги по поводу ситуации с защитником московского "Динамо" Гильермо Варелой.

Ранее уругваец признался, что переболел коронавирусом в ноябре 2021 года, однако "бело-голубые" предпочли это скрыть, чтобы фулбек мог поскорее вернуться на поле.

"В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаёт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код даёт доступ в "чистую зону". Игрок "Динамо" Варела отсутствовал в заявке на матч с "Краснодаром" 6 ноября и QR-код для прохода в "чистую зону" и спортивный отсек не получал", - говорится в комментарии РПЛ.

В текущем сезоне Варела провёл за "Динамо" 16 матчей и сделал 2 ассиста.

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