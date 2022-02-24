РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура
Пресс-служба российской Премьер-лиги выпустила заявление о проведении матчей 19-го тура.
Ранее СМИ писали, что некоторые игры могут не состояться из-за закрытия аэропортов на фоне военной операции на Украине.
"В настоящее время Российский футбольный союз и российская Премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время", - говорится в РПЛ.
Напомним, что возобновление российского чемпионата запланировано на субботу, 26 февраля.
Не пропустите: Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине. | http://soccernews.ru
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