РПЛ отреагировала на стычку фанатов на матче "Зенит" - "Спартак"

РПЛ не оставила без внимания стычку фанатов на матче между "Зенитом" и "Спартаком".

"В начале игры 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" произошел конфликт между фанатами двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организаторов встречи все необходимые разъяснения.

Нахождение фанатов за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность", - заявили в РПЛ.

Напомним, что на игре должны присутствовать только обладатели бизнес-абонементов.

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