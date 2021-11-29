РПЛ отреагировала на задержание фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"
Пресс-служба РПЛ огласила позицию лиги касательно произошедшего по окончании игры 16-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" (0:2).
Напомним, что полиция стала задерживать фанатов армейцев, предположительно, за использование пиротехники.
Всего, по данным "СЭ", правоохранители забрали 408 человек.
"Российская Премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и "Зенитом". Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей.
С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом. Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.
По итогам событий 28 ноября РПЛ проведёт тщательное расследование и сделает всё возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем", - говорится в заявлении.
Не пропустите: ЦСКА выпустил заявление по поводу задержания фанатов после матча с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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