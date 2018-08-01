РПЛ ответила на претензии Сёмина

Спортивный директор российской Премьер-лиги Виктор Пышкин ответил на претензии главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.

Напомним, что наставник "железнодорожников" остался недоволен календарём турнира. Дело в том, что столичная команда имела всего два полных дня на отдых между матчем за Суперкубок России и игрой первого тура чемпионата против "Уфы".

"Календарь утверждался на общем собрании клубов Премьер- лиги, замечаний не было. Так всегда бывает, вопросы появляются после. "Локомотив" и в прошлом году играл через два дня на третий. После он выиграл чемпионство и всех благодарил" - сказал Пышкин.

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