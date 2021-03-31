РПЛ перенесла два матча 28-го тура
Фото: premierliga.ru
РПЛ сообщила о переносе двух матчей 28-го тура.
Игру "Рубин" - "Динамо" перенесли со 2-го на 1-ое мая. Причиной является проведение 2-го мая казанского марафона.
А вот матч между "Химками" и "Уралом" вместо 1-го мая состоится 2-го числа.
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