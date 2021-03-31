РПЛ перенесла два матча 28-го тура

Фото: premierliga.ru

РПЛ сообщила о переносе двух матчей 28-го тура.

Игру "Рубин" - "Динамо" перенесли со 2-го на 1-ое мая. Причиной является проведение 2-го мая казанского марафона.

А вот матч между "Химками" и "Уралом" вместо 1-го мая состоится 2-го числа.

Читайте также: Назначены судьи на матчи 24-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru