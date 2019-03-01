РПЛ перенесла матч "Ростов" - "Арсенал"

Российская премьер-лига приняла решение перенести матч 19-го тура чемпионата между "Ростовом" и тульским "Арсеналом".

"В связи с переносом матча 19-го тура Премьер-лиги "Краснодар" - "Оренбург" с 10 на 11 марта на основании пункта 6.4 Регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед Основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, российская Премьер-лига приняла решение назначить матч 19-го тура "Ростов" - "Арсенал" на воскресенье, 10 марта, в 14-00 мск", - говорится в заявлении РПЛ.

Изначально игра должна была состояться 11 марта.

Добавим, что матч "Краснодар" - "Оренбург" перенесён в связи с участием "быков" в Лиге Европы, где они сыграют с "Валенсией".

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