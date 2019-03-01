РПЛ перенесла матч "Ростов" - "Арсенал"
Российская премьер-лига приняла решение перенести матч 19-го тура чемпионата между "Ростовом" и тульским "Арсеналом".
"В связи с переносом матча 19-го тура Премьер-лиги "Краснодар" - "Оренбург" с 10 на 11 марта на основании пункта 6.4 Регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед Основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, российская Премьер-лига приняла решение назначить матч 19-го тура "Ростов" - "Арсенал" на воскресенье, 10 марта, в 14-00 мск", - говорится в заявлении РПЛ.
Изначально игра должна была состояться 11 марта.
Добавим, что матч "Краснодар" - "Оренбург" перенесён в связи с участием "быков" в Лиге Европы, где они сыграют с "Валенсией".
Не пропустите: Принято громкое решение о билетах на матч "Арсенал" - ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Аллегри может возглавить другой итальянский клуб
-
Зинченко поборется за звание лучшего футболиста "Манчестер Сити" в феврале
-
"Севилья" приняла решение по форварду "Милана"
-
1
Три легенды "Спартака" посетили тренировку команды (фотоотчёт)
-
Стало известно, сыграет ли Варан с "Барселоной"
-
Уилшер выбыл до конца сезона
-
РПЛ перенесла матч "Ростов" - "Арсенал"
-
2
Перес принял громкое решение по Бэйлу
-
Работа для супергероя. Что предстоит сделать Роджерсу в "Лестер Сити"
-
"Тоттенхэм" обеспокоен будущим Почеттино
-
Девушка дня: Меган Бартон-Хансон - сладкая подружка хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли (Часть 2)
-
Тите высказался о вызове Винисиуса Жуниора в сборную Бразилии
-
Тер Штеген в 2016 году задумывался об уходе из "Барселоны"
-
Дзюба vs Медведев: в "Зените" состоялась дуэль пенальтистов
-
"Атлетико" и "Арсенал" включились в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
"Локомотив" - "Брага": видеотрансляция матча третьего тура клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Зенит" недоволен системой формирования календаря РПЛ: опубликовано заявление
-
Экс-игрок "Спартака" продолжит карьеру в Китае
-
Солари испугался фанатов "Реала" и скрылся от них
-
Четыре основных игрока "Баварии" рискуют пропустить важный матч в Бундеслиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10