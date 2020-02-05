РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин

Стало известно, что все клубы РПЛ выдвинули единственного кандидата на пост президента лиги. Им станет Сергей Прядкин.

"4 февраля 2020 года завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-лиги. Все шестнадцать клубов РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина", - говорится в заявлении на сайте РПЛ.

Несколько недель назад Прядкин сообщил, что клубы РПЛ единогласно выбрали его новым президентом организации на ближайшие пять лет. На данную новость негативно отреагировало руководство Российского футбольного союза, заявив, что перевыборы Прядкина прошли с нарушениями.

Переизбрание состоятся 17 марта.

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