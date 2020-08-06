РПЛ подтвердила, что клубы проголосовали за ограничения числа аренд

В РПЛ подтвердили информацию о том, что многие клубы проголосовали за изменения в регламентирующие документы, касающиеся правил аренды игроков.

Руководители российских клубов считают, что нужно исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. Также клубы настаивают на ограничении игроков, которые с 7 августа могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

Теперь внесением поправок в регламент должен заняться исполкомом РФС.

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