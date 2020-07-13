РПЛ подтвердила случай заражения Covid-19 в "Уфе"

Теги уфарплкоронавирус

РПЛ подтвердила случай заражения Covid-19 в "Уфе"

РПЛ в своем телеграм-канале высказалась по поводу ситуации с заражением коронавируса в "Уфе".

"Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов РПЛ.

По последним данным, один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки "Уфы" сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет", - говорится в сообщении лиги.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились защитники Йонуц НеделчаруАндрей Никитин и Боян Йокич, полузащитник Дмитрий Сысуев и нападающий Вячеслав Кротов. Также есть вероятность заражения у вратаря Алексея Чернова, который не попал в заявку команды на матч 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом". 

Не пропустите: "Спартак" может купить двух защитников "Уфы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов