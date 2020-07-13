РПЛ подтвердила случай заражения Covid-19 в "Уфе"

РПЛ в своем телеграм-канале высказалась по поводу ситуации с заражением коронавируса в "Уфе".

"Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов РПЛ.

По последним данным, один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки "Уфы" сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет", - говорится в сообщении лиги.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились защитники Йонуц Неделчару, Андрей Никитин и Боян Йокич, полузащитник Дмитрий Сысуев и нападающий Вячеслав Кротов. Также есть вероятность заражения у вратаря Алексея Чернова, который не попал в заявку команды на матч 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

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