РПЛ показала 8 лучших голов марта

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ по итогам марта.

В число претендентов вошли восемь забитых мячей в исполнении Рикарду Алвеша ("Оренбург"), Эрика Бикфалви ("Урал"), Марио Фернандеса (ЦСКА), Кирилла Заики ("Сочи"), Романа Ерёменко ("Ростов"), Дмитрия Скопинцева ("Динамо"), Джордана Ларссона ("Спартак") и Себастьяна Дриусси ("Зенит").

⚽️ Настало время выбрать лучший гол #ТинькоффРПЛ в марте!



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Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.

⠀#РПЛтопчик pic.twitter.com/ScRbUjseZ3 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

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