РПЛ показала 8 лучших голов марта

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РПЛ показала 8 лучших голов марта

Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ по итогам марта.

В число претендентов вошли восемь забитых мячей в исполнении Рикарду Алвеша ("Оренбург"), Эрика Бикфалви ("Урал"), Марио Фернандеса (ЦСКА), Кирилла Заики ("Сочи"), Романа Ерёменко ("Ростов"), Дмитрия Скопинцева ("Динамо"), Джордана Ларссона ("Спартак") и Себастьяна Дриусси ("Зенит").

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