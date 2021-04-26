РПЛ показала, как сексуальная жена Песьякова болела за мужа (видео)

Фото: инстаграм Ксении Песьяковой/Автор неизвестен

Ксения Песьякова, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, ярко поддерживала мужа в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (1:0).

На 89-й минуте в ворота ростовского клуба был назначен 11-метровый. Ксения перед ударом издалека перекрестила Сергея, который отразил пенальти. После сейва Ксения обнялась с подругой.

"С такой поддержкой пенальти не страшны", - говорится в твиттере РПЛ.

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Ксения и Сергей познакомились в 2008 году, а спустя шесть лет узаконили отношения. У них двое детей - Полина и Артем.

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