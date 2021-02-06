РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна

РПЛ представила видеоподборку лучших голов Юры Мовисяна, который ранее объявил о завершении карьеры.

Напомним, что 33-летний футболист перейдет на должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Мовсисян выступал в РПЛ с 2011 по 2016 год. За это время он успел поиграть в "Краснодаре" и "Спартаке".

В составе сборной Армении Мовсисян сыграл 36 матчей и забил 14 голов.

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