РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна

Теги рплюра мовсисян

РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна

РПЛ представила видеоподборку лучших голов Юры Мовисяна, который ранее объявил о завершении карьеры.

Напомним, что 33-летний футболист перейдет на должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Мовсисян выступал в РПЛ с 2011 по 2016 год. За это время он успел поиграть в "Краснодаре" и "Спартаке".

В составе сборной Армении Мовсисян сыграл 36 матчей и забил 14 голов.

Читайте также: Юра Мовсисян завершил карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!

Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов