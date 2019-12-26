РПЛ показала лучшие сейвы вратарей в первой части сезона

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РПЛ показала лучшие сейвы вратарей в первой части сезона

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала подборку лучших сейвов вратарей в первых 19 турах чемпионата.

Восьмиминутный ролик доступен в твиттере РПЛ. Приятного просмотра!

Напомним, что лидером РПЛ на зимний перерыв ушёл питерский "Зенит".

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