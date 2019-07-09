РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали
РПЛ обновила дизайн чемпионского кубка и медалей.
"Кубок выполнен в очень стремительных пропорциях и когда смотришь на него ощущается сила и энергия. В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое "платоновское тело", правильный многогранник.
Он очень прочен и примеры в архитектуре доказывают это - Геодезические купола, Шуховская башня. Все это имеет глубокий смысл - только самая сплоченная и сыгранная команда сможет стать чемпионом", - говорится в заявлении РПЛ.
Отметим, что в разработке участвовала Студия Артемия Лебедева.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20