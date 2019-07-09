РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали

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РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали

РПЛ обновила дизайн чемпионского кубка и медалей.

"Кубок выполнен в очень стремительных пропорциях и когда смотришь на него ощущается сила и энергия. В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое "платоновское тело", правильный многогранник.

Он очень прочен и примеры в архитектуре доказывают это - Геодезические купола, Шуховская башня. Все это имеет глубокий смысл - только самая сплоченная и сыгранная команда сможет стать чемпионом", - говорится в заявлении РПЛ.

Отметим, что в разработке участвовала Студия Артемия Лебедева.

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