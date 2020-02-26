РПЛ показала новый трофей турнира
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фотографии и видео нового трофея, который будет вручаться чемпиону.
В данный момент лидером РПЛ является "Зенит", который в 19 матчах набрал 45 очков. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет 10 очков.
Новый кубок чемпионов РПЛ в деталях#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/RrLZnTVYb9— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Встречайте – новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
Самым титулованным клубом в истории чемпионата России является "Спартак", который выигрывал золотые медали 10 раз. Далее идут ЦСКА (6) и "Зенит" (6).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15