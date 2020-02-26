РПЛ показала новый трофей турнира

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РПЛ показала новый трофей турнира

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фотографии и видео нового трофея, который будет вручаться чемпиону.

В данный момент лидером РПЛ является "Зенит", который в 19 матчах набрал 45 очков. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

Самым титулованным клубом в истории чемпионата России является "Спартак", который выигрывал золотые медали 10 раз. Далее идут ЦСКА (6) и "Зенит" (6).

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1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
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