РПЛ показала новый трофей турнира

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фотографии и видео нового трофея, который будет вручаться чемпиону.

В данный момент лидером РПЛ является "Зенит", который в 19 матчах набрал 45 очков. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

Самым титулованным клубом в истории чемпионата России является "Спартак", который выигрывал золотые медали 10 раз. Далее идут ЦСКА (6) и "Зенит" (6).

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